En plena cobertura, amenazaron con un cuchillo a una periodista de TN

A raíz del balazo que recibió un fumigador en la localidad bonaerense de Villa Madero , en el partido de La Matanza, la periodista de TN Cecilia Insinga se dirigía a cubrir un corte parcial sobre una autopista cuando intentaron asaltarla con un cuchillo.

"Estábamos parados, era imposible acceder. Mis compañeros, los camarógrafos, habían llegado antes y pudieron hacer imágenes. Me pasaron su ubicación y me bajé del remís y me dirigía hacia el lugar", comenzó su relato Insinga.

Metros antes de llegar al corte, la esposa de Diego Brancatelli fue abordada por una persona que la amenazó para robarle. "Yo llegué sola, intenté subir. Y, cuando estoy subiendo el terraplén, una persona que me vio se me vino encima y quiso robarme. Me mostró el cuchillo y fue un momento, obviamente, de tensión. Salí corriendo y afortunadamente como hay tanto tránsito parado, un camionero se dio cuenta, tocó bocina fuerte y eso hizo que la persona que me quería robar se fuera corriendo y yo pudiera hacer lo mismo de regreso al remís", les describió Insinga a los conductores del noticiero de TN.