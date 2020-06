Dalma Maradona reveló una siniestra interna alrededor de Diego

Dalma Maradona no puede comunicarse con su padre Diego, y a través de Twitter emitió un fuerte descargo hacia el entorno del exfutbolista.

“¡Hago esto público porque al entorno de mi papá lo único que le importa es no quedar mal públicamente! ¿Asi que alguno de ustedes podría ser tan amable y pasarme el número nuevo de mi papá? ¡Ya que cada vez que habla con mi hermana o conmigo se lo cambian! Gracias”, fue el primer mensaje que compartió la actriz .

Hago esto publico porque al entorno de mi papá lo único que le importa ES NO QUEDAR MAL PÚBLICAMENTE! Asiq alguno de ustedes podría ser tan amable y pasarme el número nuevo de mi papá YA QUE CADA VEZ QUE HABLA CON MI HERMANA O CONMIGO SE LO CAMBIAN! Gracias! (Sigue) — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 10, 2020

“A diferencia de lo que ustedes puedan pensar, yo no le pido nada ni le lleno la cabeza. ¡Solo hablamos y le muestro por cámara a mi hija! ¿Hasta de eso lo van a privar? ¡No me busquen! ¡Solo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá! Si puede ser antes del día del padre, mejor”, continuó.

A diferencia de lo ustedes puedan pensar YO NO LE PIDO NADA NI LE LLENO LA CABEZA,solo hablamos y le muestro por cámara a mi hija! HASTA DE ESO LO VAN A PRIVAR?No me busquen!Solo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá! Si puede ser antes del día del padre mejor — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 10, 2020

Y finalmente lapidó: “¡Porque esta es viejísima y ya la hicieron mil veces! 'Diego tus hijas no te llaman más, se olvidaron de vos'. Solo que ahora no me lo fumo más. Voy a probar con la oficina (?) ¡Chorros!”, concluyó Dalma su descargo contra quienes acompañan a su padre durante el aislamiento obligatorio, que serían familiares de Rocío Oliva, su exnovia.

Porque esta es viejísima y ya la hicieron mil veces! Diego tus hijas no te llaman más ... Se olvidaron de vos ... SOLO QUE AHORA NO ME FUMO MÁS! Voy a probar con la oficina (?) uD83DuDE02 CHORROS! — Dalma Maradona (@dalmaradona) June 10, 2020

Dalma reiteró su reclamo en el programa Intrusos: “Yo los tengo identificados, pero no los voy a nombrar porque se agarran de eso para hacer quilombo. Todos sabemos quién es”.

“Viene hablando con mi hermana y conmigo, pero ellos en un momento le dicen que está hablando un montón. Les agarra el ataque y le cambian el teléfono, y después le dicen que nosotras nos olvidamos de él. Esa es la forma que tiene de llenarle la cabeza en contra de nosotras. Es la misma persona que va a la tele a decir que yo le pido dólares a mi papá”, sostuvo Dalma apuntando contra Matías Morla.

“Si no me dan el teléfono antes del Día del Padre, voy a ir hasta su puerta para llevarle el regalo”, aseguró la artista, recordando que en esa misma fecha, pero de otro año, “alguien” quemó el presente que ella le había dado a Diego.