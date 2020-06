Aurora Home Festival anuncia su line up y suma una tercera fecha

Aurora Home Festival es el primer festival mendocino de escala internacional que recreará un encuentro real desde la virtualidad con el objetivo de ayudar económicamente a los artistas afectados por el coronavirus. El mismo se desarrollará el 18, 19 y 20 de julio a través de la plataforma www.aurorafestival.art y tendrá un valor contribución que luego se dividirá equitativamente entre todos los artistas y emprendedores que formaron parte del evento, en pos de reactivar la industria dentro de un marco de cuarentena y paralización de la industria. Todo lo recaudado será distribuido entre todos los artistas que participarán del festival.

El espectador no es pasivo: podrá recorrer todas las áreas del festival como si lo estuviese haciendo físicamente, conocer y chatear con personas de todas partes del mundo, aprender de las charlas y los workshops, tomar un cóctel en el bar de la plataforma desde el sillón de su casa.

¿Recrear un festival real desde la virtualidad?

Los visitantes podrán recorrer a través del sitio web tres escenarios virtuales en simultáneo con músicos, djs, y artistas de distintas disciplinas oriundos de diferentes partes del mundo como Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, México, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Rusia, Holanda, Alemania, Suiza, Francia, España, Arabia Saudita, Portugal y Japón.

Chiara Parravicini, el fenómeno musical del momento estará presente en el festival.

El line up confirmado es el siguente:

Sofi Gelardi

Eduard DG

Knowbru

Fosky (Barcelona)

Mariano

Ale Castro

Alejandro Mosso (Berlín)

Guti (Berlín)

La Cintia

Rustico

Melanie

Puna

Richie Hell

Dani Boom (Sistema Solar)

DIBIDABO (Rusia)

Fernanda Alemán (Barcelona)

Tessa Violet

Chiara Paraviccini

Villa Diamante & Rumbo Tumba

Canibal Negro

Mami

Ah Pero Anoche

Sari (Suiza)

One of Them (New York)

Nomad (Mexico)

Leo V

Jeme (arabia saudita)

Emi Allende

Sauchelli

Franco Cinelli

Elio Riso

Simón Sheen (Alemania)

Reche

Alma Omega (Estados Unidos)

Intiche (Berlín)

Mariano marcial

Wolke7 (Berlín)

Dj Dolores (Brasil)

Black Jagg

Dabow

Efrita

Pussy Riot (Rusia)

Coco

Meme Bouquet

Bresh

Adrian Hour

KAZUYA TAMURA (Japón)

Yair (Los Ángeles)

Gonza Nehuen

Trentz b2b Agus Ferreira

Persona (chile)

Wallet Stryk (Francia)

Pabels

Maxolydan (chile)

Lakeman (Berlín)

Chuky Gorria

Lagartijeando

Derrok (chile)

Arquero (uruguay)

Dj Snapo

Don Turco

Sub TriForFai•

Sol Pereyra & Karim

CONNIE Isla

Waisman

El acceso a las tres jornadas de Aurora Home Festival tendrá un valor contribución para poder, luego, distribuir lo recaudado a todos los artistas y emprendedores que participaron del festival. El público también podrá hacer donaciones al fondo común.

En una primera instancia, la contribución se puede realizar a un valor de $200 pesos para Argentina o $2 dólares para el resto del mundo. Para poder colaborar con los músicos del festival, los visitantes deberán ingresar a www.aurorafestival.art y automáticamente recibirá un código con el acceso para los tres días del evento.

El equipo que está detrás de esta iniciativa está conformado por más de 30 personas pertenecientes a distintos países de Latinoamérica y Europa. El festival lo hace la gente: hasta el desarrollo tecnológico de la plataforma está desarrollado por emprendedores de San Rafael, ciudad de Mendoza. La misma recreará un festival físico, real, pero desde la virtualidad, una experiencia jamás vista en un evento de Argentina trasladado al universo digital:

3 ESCENARIOS VIRTUALES EN SIMULTÁNEO: Electrónica, ritmos urbanos (Trap, Hip Hop, Rap) / bandas (Rock, Indie, Downtempo y World Music) y dance music.

CANAL DE ARTE VISUAL: donde se podrá disfrutar de diferentes estilos artísticos, bajo la curaduría del colectivo de arte mendocino llamado "Manglar".

ÁREA DE CHARLAS Y WORKSHOPS: abarcará distintos temas como sustentabilidad, moda, biohacking, nutrición holística, estilismo, derechos de animales, arte, food design y más.

BAR 2.0 Y CAMPAMENTO VIRTUAL: donde se enseñará a realizar cócteles y los visitantes podrán sumarse al campamento virtual, donde se podrá conocer gente de todas partes del mundo que se encuentren en ese momento visitando el bar. También tendrán la posibilidad de seleccionar personas para entablar una charla privada en una sala individual mediante una videollamada, apuntando a revivir uno de los valores primordiales que siempre tuvo el festival de generar una interacción constante entre los participantes.

GALERÍA VIRTUAL: conformada por artistas y colectivos emergentes.

ENFERMERÍA: con consejos para la salud física y mental en tiempos de pandemia. La novedad de este espacio será vuelo controlado, un dispositivo de prevención y promoción de la salud integral realizado exclusivamente en áreas de ocio y que es pionero en Nuevo Cuyo. Su trabajo acompaña a los eventos en la reducción de riesgos y daños, y gestión de placeres y riesgos, cuidando la salud física y mental de los asistentes. El objetivo es dar información basada en evidencias, respetando las elecciones personales en relación al consumo de sustancias psicoactivas legales o ilegales, intentando instalar el pedido de ayuda a tiempo y aumentar la percepción del riesgo propio de todo consumo, a través de la promoción del autocuidado y el cuidado al otro.

De esta manera, Aurora Home Festival ha diseñado espacio de salud virtual destinado a dar consejos sobre salud integral y aislamiento, violencia de género y consumo de sustancias. El espacio será interactivo y tendrá un soporte online atendido por profesionales de salud mental, médicos de diferentes especialidades, instructores de yoga, entre otros.

CINE: con la proyección de cortometrajes independientes.

Aurora Home Festival nace como como una alternativa creativa y consciente de Aurora Festival, un festival mendocino surgido hace dos años a los pies de la Cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza, el cual hace culto a los sonidos, la naturaleza, los Pueblos Originarios y la Pachamama a través de un festival de arte y música. Festival Aurora en su edición terrenal de 2019. Gentileza: Tato Alasino

En aquel entonces, el objetivo de Aurora Festival era generar un punto de encuentro y visibilizar el polo artístico mendocino a través de la exposición de los artistas locales: músicos, DJs, artistas plásticos, diseñadores y más. Hoy, dada la problemática generada por la pandemia mundial del COVID-19, desde Mendoza, Aurora Festival decidió apoyar no sólo a sus artistas locales sino a toda la comunidad global, creando Aurora Home Festival, el primer proyecto en Argentina que recreará un festival de escala real a través de la digitalidad, un festival que no sólo apunta a ayudar a los artistas sino que también propone cambiar el concepto tradicional del espectador, promoviendo una comunidad activa e interconectada a través de la pantalla y en un marco de igualdad. Vivir un festival como siempre lo hicimos pero desde una plataforma digital.