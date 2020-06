El baile de Jesica Cirio que cautivó todas las miradas

View this post on Instagram

Dou0301nde estau0301n mis mamacitas??? ud83dudc83ud83cudffbud83dudc83ud83cudffbud83dudc83ud83cudffb Este tema ya es un fijo en mi clases de @zumba asiu0301 que se los agregueu0301 a mi playlist de Spotify u201cZumba en casa 2020 by Jesica Cirio ud83eudd73 Se llama u201cMamacitau201d de @bep ft @jreysoul @ozuna