¿Vuelve con Dani Stone? Jimena Barón y una íntima confesión

Jimena Barón se encuentra en confinamiento en su departamento de la ciudad de Buenos Aires. Su rutina se basa en cocinar, hacer mucho ejercicio y ¿Hablar con sus exs? En las últimas horas se sometió a preguntas de sus fans a través de sus Instagram Stories. Habló de dónde se encuentra Morrison, de su estado emocional y de sus exs parejas.

Si bien la diva se encuentra en un excelente estado físico, al parecer la medida preventiva la llena de soledad. Reveló que “Momo” se encuentra junto a su padre Daniel Osvaldo en una casa con mucho espacio verde, a comparación de su urbano departamento.

Cuando le consultaron si había hablado con algún ex novio, no contestó la pregunta y puso cara de picarona. La sorpresa vino ante la duda de si volvería con algún ex. “Ahora, en esta situación, con todos”, replicó Jimena Barón. Y confesó que extraña tener novio, aunque su repuesta no es objetiva por la soledad que siente en este momento ¿Se referirá a Dani Stone o a Mauro Caiazza?

En cuanto al sexo virtual, aconsejó que sea con una persona con la que luego va a haber un encuentro. “Sino, es un camino a la muerte” sentenció la intérprete de “La Cobra”. Y finalmente confesó que no se siente “diosa” últimamente, e incluso que se encuentra un poco triste.