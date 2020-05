Marianela Mirra volvió a disparar con todo: ¿está a punto de destruir a Rial?

Marianela Mirra un emotivo mensaje por los 13 años de su triunfo en la final de Gran Hermano 2007, con el que además de agradecer a sus fans, también se refirió en duros términos hacia quienes la llevaron a alejarse de los medios.

“Muchas gracias por los mensajes, son muy lindos. La verdad que son un mimo al alma”, dijo la tucumana en una transmisión en vivo

Noticias Relacionadas Reapareció Marianela Mirra con un palo para Rial y la TV basura

Luego, la ganadora de GH expresó su emoción por el logro que conuistó en el reality en la década pasada, alcanzando en aque entonces el pico de 50.3 puntos de rating.

“Gracias muchachada, qué lindo cuando todo es amor y buena onda. Estoy borracha. Les di una parte de mí y es una caricia al alma quien a 13 años se acuerda. No estoy porque no sigo las reglas, no me vendo, no confío. Me hicieron daño y la vida sigue. No es una derrota, es un triunfo y me lo dieron ustedes. ¿Si robé una sonrisa? Quiero que sepan que no me entra en el corazón tanto amor”, concluyó la morocha, haciendo una clarar alusión al conflicto que tuvo con Jorge Rial en 2014, cuando este estaba en pareja con Loly Antoniale.

“No estoy porque no sigo las reglas, no me vendo, no confío. Me hicieron daño y la vida sigue. No es una derrota, es un triunfo y me lo dieron ustedes. ¿Si robé una sonrisa? Quiero que sepan que no me entra en el corazón tanto amor”, concluyó la morocha, haciendo alusión al medio que alguna vez la tuvo como protagonistas de polémicas inolvidables, como por ejemplo, los mensajes que intercambió con Jorge Rial en 2014, cuando este estaba en pareja con Mariana Loly Antoniale.

Leé también

CANDE TINELLI PATEÓ EL TABLERO E INCURSIONÓ EN EL RUBRO SEXUAL

EL MENSAJE DE MARIANELA

Días atrás, Male había compartido un furioso mensaje en el que hizo mención del conductor de Intrusos. Fue luego de ser consultada por varios periodistas sobre el aniversario de su nominación espontanea a Diego Leonardi en el reality que ganó, lo que generó que pregunte si estos eran “mandados por Rial” y que afirme que “se amputaría las dos piernas antes de volver al Bailando”.