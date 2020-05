Lo subió a Instagram: Yanet Garcia de paseo con un hombre por Estados Unidos

La hermosa Instagramer, que en los últimos tiempos se ha convertido en una estrella absoluta del mundo virtual, está pasando unos deliciosos días de amor y mimos en Beverly Hills, California, pero no está sola: ¡El hombre es cuestión es su novio, quien le ha robado el corazón hace meses!

Su amado; el famoso escritor y empresario Lewis Howes, se ve sonriente a su lado. El éxito del joven está comprobado no solo en las lides del amor, sino también en las del suceso literario; pues ya está en la lista de best sellers del New York Times.

¡De paseo y muy enamorada! Así se la vio a Yanet García por las calles de Beverly Hills con su novio, Lewis Howes. pic.twitter.com/xJ5Dk8Ozl6 — MDZ Sociales (@mdz_sociales) May 8, 2020

Al ritmo de "Fantasías", el tema musical ultra famoso de Rauw Alejandro y Farruko, la azteca filmaba mientras su novio, conducía.

Yanet ha apostado todo a esta relación, pues cerró las puertas por ahora a su carrera en su México natal, mudándose a los Estados Unidos para seguir allí creciendo en su camino profesional, seguramente para no tener que separarse demasiado tiempo de Lewis.