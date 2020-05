¡El mejor cuerpo de la familia! La prima de Shakira modela bikini de espaldas

View this post on Instagram

No se trata de las poses ni de tu fuerza fiu0301sica, se trata de soltar. Cuando estas presente tus pensamientos desaparecen y te conectas de una forma maravillosa contigo. u2728 Respira y deja que todo fluya. La vida es un proceso donde todas las emociones son pasajeras y hacen parte de tu propia evoluciou0301n. u201cSiempre desde el amor (no desde el miedo )u201d ud83dudc99 @yogalifejoek thank you for being light in my process, in my life. ud83dude4fud83cudffc #Namaste Si quieren empezar o tratar, acau0301 les dejo estos IG ud83dudc49 @urban728yoga / @yogalifejoek y en la bio encuentran el link de YouTube. Es gratuita, todos los diu0301as 12:00 y 9:30pm (hora Col) #UnRespiroALaVez #UnDiaALaVez #YogaEnCuarentena #BeTheObserver #DejaQueFluya