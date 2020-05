¡No para de facturar! Mirá qué producto publicita Nicole con barbijo y máscara facial

Nicole Neumann volvió a trabajar a la televisión en Nosotros a la mañana, al salir un móvil de LAM captó a la modelo con una máscara facial con un auspicio encima.

“En su momento no pude venir y ahora vine. Se toman todos los recaudos, viene solo la mitad del equipo, nos toman la temperatura, la máquina de ozono, yo soy lo más obsesiva que hay. Todas las mujeres del panel son madres. Yo en su momento por temas de fuerza mayor no pude, pero ahora voy a venir cuando no esté con las nenas”, dijo Nicole mientras lucía, además de su barbijo, una máscara con la leyenda “Piso cuatro”, que es el nombre de un showroom de ropa.

“Me da mucha alegría y hasta cierta tranquilidad ver en la calle a todo el mundo en la calle con barbijos, cuidándose como corresponde. Falta el tema ojos, porque es boca, nariz y ojos, pero bueno, es un gran paso”, agregó Neumann.