¡Lo encontraron! Hallan a través de Google Maps el secreto mejor guardado de Breaking Bad

Hace unos instantes se dio a conocer la noticia de que intentaron asesinar a Ariana Grande. Pero no fue en una situación de robo o secuestro, sino de fanatismo. Familiares de la ex chica Disney contaron que un fanático entró a su casa para asesinarla. Pero a beneficio de la cantante, ella no se encontraba en su hogar.

Inmediatamente dieron aviso a la policía y lo que se encontraron fue sorprendente: una mochila del delincuente con pruebas escritas de que deseaba matar a Ariana Grande.

Por supuesto, la familia entró en pánico y no dudó en pedir una orden de restricción de 5 años para el agresor. Los fanáticos de la ex chica Nickelodeon pusieron el grito en el cielo y piden que el agresor sea puesto tras las rejas.

Sin dudas esta noticia nos recuerda al asesinato de John Lennon en 1980 cuando fue asesinado por el fanático Mark David Chapman, tras dispararle cinco tiros en el edificio donde vivía la estrella de The Beatles. Ahora más que nunca, la familia Grande no dudará en extremar las medidas de seguridad de la residencia donde viven.