La pícara confesión de Nicole Neumann con Joaquín Furriel: "Se me fue la lengua"

Nicole Neumann estuvo hablando sobre el "hombre ideal" durante una salida por Skype con sus compañeros de Nosotros a la mañana. Comentó que le gustan "inteligentes, divertidos y protectores", asegurando que no tiene preferencias ni por rubios ni por morochos. "Tuve de todo", explicó.

Fue el momento ideal para consultarle sobre su corta carrera de actriz y le preguntaron si en algún beso de ficción se había sentido incómoda. Todos se sorprendieron al escuchar la respuesta de la modelo, quien confesó que en realidad había sido ella quién había incomodado a un galán.

"Me pasaron dos cosas. Una fue tener que dar un cachetazo en el que se me fue la mano. Fue a Agustina Lecouna, que es un amor y después lo hablamos y estuvo todo bien. Y la otra fue con Joaquín Furriel, que en un beso ficticio se me escapó la lengua", comenzó contando Nicole.

Y luego dio una explicación: "En las novelas, el beso lo tenés que dar con los labios, no tenés que meter la lengua, salvo que sea cine y tengas que hacer una escena explícita de sexo. Pero si no, no. A mí se me fue la lengua porque no estaba acostumbrada a dar besos ficticios. Y, orgánicamente, uno besa con la lengua y todo".

Igualmente, el supuesto descuido de Nicole despertó suspicacias y fue la misma modelo quien confesó que por entonces le gustaba el galán. "Estaba medio enamoradita de él. Había hecho antes esta serie que hacía de Jesús en El Heredero y estaba recopada con él. La cuestión es que no me acuerdo si para otra novela o esa misma, pero me llamaron y justo me toca tener que chapármelo", reconoció.