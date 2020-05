Sol Pérez, angustiadas por las críticas: "No quiero perder mi trabajo"

Sol Pérez decidió responder a todas las críticas recibidas desde que encaró un nuevo perfil mediático: la de conductora de un programa informativo.

"Hace apenas tres semanas que estoy en Canal 26, de 20 a 22, y parece que me estaban esperando las críticas. Estoy aprendiendo un montón, trabajo con un equipo de gente excelente", señaló.

"Fue una propuesta buenísima desde el momento cero. No sé por qué les molesta: parece que solamente pudo opinar y reírme, pero no conducir un programa que informa", siguió la modelo en dialogo con "Confrontados".

"Yo no voy a ser la chica tonta porque no me quedo callada cuando algo no me gusta. Amo lo que hago y estoy agradecida de todas las posibilidades que tuve a lo largo de mi corta carrera. Pero todo el tiempo siento que estoy rindiendo examen. Durante la primera semana del programa fui tendencia porque ocupaba un lugar en un programa de noticias. No es que me haya dolido, en realidad, pero me preocupa que la gente que me contrató, se arrepienta. No quiero quedarme si trabajo, no le hice nada a nadie", se quejó, y agregó que admira como conductora de noticieros a Cristina Pérez.

"Me gusta mucho. Tuve oportunidad de compartir un momento con ella y es lo más", señaló.