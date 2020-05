¡Sorpresa! Alejandro Dolina es tendencia en Twitter: el inesperado motivo

Alejandro Dolina visitó el programa que Pablo Duggan conduce en la pantalla de C5N, y opinó sobre varios temas de coyuntura, incluyendo el impuesto que el Gobierno analiza cobrar a quienes posean grandes fortunas. "No hay ninguna razón para oponerse al impuesto a la riqueza", aseguró el legendario escritor y conductor de radio.

Y agregó: "Es curioso que el principal argumento para oponerse es que se pone en dificultad el aparato productivo. Para mi parte de una confusión: Este impuesto no es un impuesto a las fábricas, a los aparatos productivos a las empresas o a las ganancias. Es un impuesto a lo que vos tenés en el bolsillo, a la que hiciste. He escuchado que esto va a generar una especie de indignación popular y de voluntad de no cumplimiento. Ahora, yo veía las películas de Robin Hood y más bien la gente se indignaba cuando los ricos avanzaban sobre los pobres".

Inesperadamente, tras esta entrevista Dolina se transformó en tendencia en Twitter. ¿Por su mención a Robin Hood? No. ¿Por una cuestión clasista? Tampoco. Muchos usuarios de la red del pajarito recién cayeron en cuenta que creador del programa "La venganza será terrible" es ¡peronista!

El furor 2.0 llama particularmente la atención ya que Dolina desde hace mucho tiempo ha dejado en claro en varias oportunidades cuál es su pertenencia partidaria.