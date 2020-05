Preocupación por la salud de Laura Fidalgo: "Tuve miedo de morir"

La bailarina Laura Fidalgo atraviesa un momento difícil de salud. "Es horrible y hay que darle mucha difusión. Hay que hablar del dengue. Yo ya estoy en el día 14, pero es terrible”, expresó Laura en el programa "El show del problema".

Y agregó: "Un día tuve que ir de urgencia a buscar unos papeles a mi escuela. Estaba acelerada y me compré una hamburguesa. Nunca en la vida compro hamburguesa, pero estaba apurada. Ese día me sentí mal, pero pensé que era algo momentáneo. Creí que me había intoxicado. Después tuve fiebre y más síntomas. Ahí llamé al médico y charlé telefónicamente. Nunca pensé en que podía tener dengue, pensé que estaba intoxicada. Pero como seguía con fiebre, al tercer día me mandan una chica, que me dice que lo que tengo podía ser dengue. Fue terrible. Te sentís morir. Los dolores son terribles", enfatizó.

Cuando le preguntaron si sintió que su vida corrió peligro, la bailarina afirmó categórica: "Sí, en un momento sí. Te sentís morir. No tenés fuerza. Iba al baño porque tenía que ir, pero no te dan ganas de levantarte".