Fuerte confesión de Mirtha Legrand: ¿abandona la televisión?

Mirtha Legrand está pasando un año muy difícil. Por un lado, es paciente de riesgo en medio de la crisis sanitaria que azota al mundo y por otro el viernes pasado falleció repentinamente su hermana gemela, Goldie.

En Los Ángeles de la Mañana, Marcela Tinayre, hija de la legendaria diva, fue consultada sobre cuáles son los deseos de su madre con respecto a volver a estar al frente de sus dos envíos de fin de semana que actualmente están bajo la conducción de Juana Viale. “Ayer se lo pregunté. Le dije: 'Mamá, ¿te gustaría volver al programa?' Me acuerdo cuando hizo el duelo de papá y después el de Daniel, que fueron tres meses, y me dijo: 'No, por ahora no'. Lo que pasa es que en cualquier cabeza hay que realizar lo que te pasó sin verlo, entonces ella tiene que recomponerse como tenemos que recomponernos todos. Esto ha sido muy fuerte... La simbiosis que había entre estas dos gemelas por ahí muchos no lo entienden, pero nosotros que lo vivíamos, no te miento, hablaban cinco o seis veces en una hora'”, señaló Tinayre.

Más tarde, también este martes en Intrusos reafirmaron que Legrand se tomaría este año fuera de la televisión para reponerse