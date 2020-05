Filtrada: Mira la foto de la China Suárez confirmando su embarazo

La actriz y modelo argentina María Eugenia “China” Suárez ha estado dando mucho de qué hablar desde este lunes luego de que se filtrara una supuesta conversación en la que afirma estar embarazada.

Si bien cuando se le ha preguntado el tema ella lo ha negado rotundamente (incluso hasta se ha molestado) este lunes se publicó un chat en el que supuestamente la protagonista de “El hilo rojo” se comunicó con una clínica para solicitar el envío de una vacunas a su casa.

Por lo que se puede ver en el chat, los medicamentos solicitados eran para su esposo Benjamín Vicuña. En la conversa virtual la también modelo asegura que está en estado.

La foto de la conversación se ha viralizado en las redes sociales y medios de comunicación. Muchos afirman que no está editada. No obstante la artista, sigue sin emitir comentarios al respecto. Sin embargo hace unas semanas negó todo:

“Una se cansa. Hablan, hablan, confirman, debaten. Y una encima tiene que ser buena onda. Soy bastante frontal y me cuesta caretearla. No tengo ganas de decir nada. No me enojo, pero hay como una onda constante de meterle presión a la mujer y no entiendo por qué”, afirmó.