Feinmann disparó contra todos y habló de la marcha con barbijos

El aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por el Gobierno nos empieza a pesar cada vez más a todos. A pesar de haber sido una medida certera en términos sanitarios, se va incrementando una inevitable sensación de hastío.

Eduardo Feinmann habló sobre el tema sin filtro: "Tengo las bolas llenas pero entiendo que no hay otra. Expreso lo que siento, no la voy a caretear. Ya entendí que la cuarentena es la mejor vacuna, que es la mejor manera de no contagiarse, yo entiendo todo... Pero estoy hinchado las pelotas", se sinceró sin filtro en Radio Rivadavia.

Y agregó: "Tengo ganas de tener las reuniones que tenía antes, la comida que tenía antes. Tengo ganas de hacer mis reuniones para buscar información. Tengo ganas de eso, quiero mi vida de antes. Quiero salir y quiero volver cuando se me canten las pelotas y no cuando me lo diga el Presidente ni Rodríguez Larreta, ni Kicillof".

El conductor también hizo referencia a una particular convocatoria: "Están moviendo una convocatoria en las redes sociales. El 7M, una manifestación con barbijo. Lo están fogoneando en las redes. Es una marcha para reclamar por la libertad".