¡Britney, sal de ese cuerpo! Adele se viraliza con foto después de raparse

Adele Laurie Blue Adkins más conocida como Adele, es una cantante, compositora y multinstrumentista británica que desde que comenzó su carrera triunfó inmediatamente.

Su cautivadora voz ha recorrido toda las partes del mundo llenado cada show donde se ha presentando y es por ello que durante su trayectoria fue galardonada con los principales premios hacia la música.

Por su parte la autora de "Rolling in the deep" esta vuelta fue noticia por su llamativo look que dejó a más de uno con la boca abierta y llegando al punto de no poder creer lo que han visto.

El mismo tenía que ver con se puede ver a la bella cantante lucir rapada y con el pelo decorado al fiel estilo de Britney Spears en sus peores épocas.

Sin embargo desde el sitio Hey Reilly manifestaron que solo es un montaje que realizaron en Instagram con la foto de la famosa y que ella no está luciendo así actualmente.