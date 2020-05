Barbie Vélez habló del cáncer de Fede Bal y él salió con los tapones de punta

Federico Bal fue entrevistado en Los Ángeles de la Mañana y habló de su exnovia, Barbie Vélez, quien aseguró haber estado shockeada al enterarse de que sufre cáncer de intestino.

Recordemos que la ex pareja terminó su relación de la peor manera con una denuncia de ella por violencia de género contra el actor. “No quiero ni mencionarlo, pero eso fue algo muy doloroso en mi vida. Nunca entendí porque tuve que explicarle a todo un país quién soy yo como hombre”, expresó Bal

Y agregó: “Yo creo que con la verdad, estas angustias uno puede sacarlas adelante, en terapia o internamente. Puede haber una creencia de que este tipo de enfermedades como la que estoy atravesando se generan por 'angustia o cosas que uno no digiere'”,

Cuando el conductor Ángel de Brito le preguntó a Fede si en estos días habló con Barbie, el actor contestó: “No, para nada. No. En realidad, no espero nada de nadie. Claramente, con muchas parejas terminé bien y todas me escribieron. Con ella no terminé bien y ambos entendimos que es una relación que está terminada y que nunca más tenemos que hablar el uno con el otro”.

Poco después completó: "No hay chances ni para tomar un café. Hay cosas que no”.