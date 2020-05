Luego de la polémica por su perra, Susana Giménez quiere ir a África a curar chimpancés

Marley ya está de regresó con su exitoso programa Por el mundo. Y la primera invitada especial del ciclo fue Susana Giménez, quien lo recibió -virtualmente- desde su casa.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Susana y Marley recordaron el viaje a Australia, donde visitaron diversos lugares, que luego fueron parte del terrible incendio que azotó al país. "Vamos a ver videos inéditos", señaló el conductor, a lo que la diva confesó: "Se me partió el corazón con el incendio".

Pero lo más sorprendente fue cuando la diva habló de uno de los deseos que aún no pudo cumplir: "El sueño dorado de mi vida es comprarme tierra en África e ir a curar chimpances, devolverlos". Y agregó que esos animales la "enloquecen", mientras hacían referencia al conflicto que tuvo la diva la semana pasada cuando la acusaron de querer devolver a Rita, su pequeña perrita.

Susana además hizo referencia al cruce que tuvo en la semana con Nicole Neumann, luego de que la modelo la criticara por el tema de la pequeña Rita: "Me volví loca por lo de Rita, me mordía todo el día, les pedí que me la tengan hasta que se termine la cuarentena, unos 20 o 30 días, pero cómo la voy a devolver", se preguntó, indignada. "No quiero calentarme, pero me dio un odio", resaltó la conductora.