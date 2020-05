Mediática argentina se muestra molesta con la abstinencia: “Propongo francos higiénicos”

Nancy Pazos viene respetando el aislamiento a rajatabla. En pareja hace seis años, se encuentra hace más de 40 días sin poder establecer contacto físico con su novio, Ignacio Iparraguirre, con quien mantiene una sin convivencia.

En más de una oportunidad, la periodista reconoció que es adicta al contacto con el otro, que concretaba los fines de semana ya que los tiempos en la semana los dedicaba al trabajo y a sus hijos.

Ahora, la periodista confesó que no se lleva nada bien con la abstinencia. Y que está cansada: "Así como los adultos mayores tuvieron su día para percibir haberes, nosotros necesitamos nuestro franco higiénico", advirtió la integrante de Juntos podemos lograrlo.

"Como Alberto Fernández me tiene bloqueada en el WhatsApp, soy de las pocas periodistas a las que no atiende, quería ir a la conferencia a preguntarle sobre esto. Le avise al vocero que iba a ir y, al final, la levanto a la conferencia. Me parece que no quería contestar", cuestionó en dialogo con Paparazzi.

En momentos donde la única conexión entre las parejas es vía virtual, alternativa impulsada por el gobierno nacional, Pazos rechaza la propuesta: "Esta opción para las mujeres es muy compleja porque quedamos siempre expuestas a que nuestro material visual, que pueda llegar a ser utilizado como extorsión, en algún momento". Y sin más, lanzó: "Sabemos muy bien que le mandas un material determinado a tu pareja del momento y mañana no sabes en que terminas. No lo digo solo por mi sino por lo que le pasa a muchas amigas".