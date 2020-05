Cande Tinelli publicó una foto desde el baño que dejó a todos atónitos

Cande Tinelli volvió a dar de que hablar en las redes sociales con una imagen que logra captar la magnitud de su belleza. Esta vez, la mediática posó como Dios la trajo al mundo y compartió la foto con sus más de cuatro millones de seguidores.

"If you want a good girl, then goodbye" (Si quieres una buena chica, entonces adiós)", escribió la hija de Marcelo Tinelli junto a la imagen, mostrándose frente al espejo de su baño. La frase, pertenece a la canción "My boy" de la cantante Billie Eilish.

Rápidamente, la imagen de Lelé cosechó más de sesenta mil "corazones" y decenas de comentarios elogiándola.

El fanatismo de Cande por los tatuajes quedan expuesto en esta foto. Su cuerpo se encuentra casi completamente cubierto de tinta. Pero, ¿cómo empezó la pasión su por los tatuajes? Tenía 14 años cuando se hizo el primero, una estrella en el hombro, algo sin ningún tipo de significado. "Fue un impulso, quería tatuarme algo y saber de qué se trataba. Me terminó fascinando. Me acuerdo de que fui con mi papá", dijo en una entrevista.