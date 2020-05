Fuerte posteo de Jimena Barón: "Vivo como se me cante el oje..."

Jimena Barón reapareció con un fuerte posteo en las stories de Instagram. La cantante compartió una publicación que generó gran repercusión después de las críticas recibidas en medio de los rumores de reconciliación con Daniel Osvaldo.

“Hasta que Instagram me exija tenerla atada seguiré compartiendo mi vida con todo lo que eso significa. Seguirán opinando y hablando y también está bien. La única diferencia entre todo eso y yo, es que la única que vive mi vida soy yo misma. La única realidad es que un día me voy a cagar muriendo y la única decisión tomada es vivir como se me cante el ojete intentando no joder a nadie”.