Robertito Funes Ugarte: "¿Por qué no me soban la quena?"

El periodista Robertito Funes Ugarte defendió la decisión de Susana Giménez de viajar a Uruguay. Con énfasis, el mendocino estableció un cruce en vivo con Luciana Rubinska y Alejandra Quevedo: "Está en su casa La Mary porque tiene la posibilidad de viajar. Ella, teniendo propiedad allí en Uruguay, tiene el derecho absoluto de vivir en su chacra. No tiene nada ilegal, le pidió permiso a la ANAC. La gente la cuestiona, pero Susana tiene el derecho de irse a donde se le da la gana, ella compró su casa, es casi residente uruguaya, hizo el trámite vía Cancillería, y la critican por sus dichos, no sus actos”.

Sin embargo, sus colegas lo cruzaron, y Rubinska señaló que es peligroso que la diva diga mentiras en los medios, como que “los presos están libres”, a lo que Robertito contestó diciendo que esas frases son “opiniones personales”.

“Yo le tengo cariño a Susana y es un líder de opinión, claramente. Cada palabra que ella dice se expande por millones, y a la hora de decir las cosas, por ahí está enojada o dice las cosas en caliente, o simplemente piensa de esa manera. Hay una mitad de la Argentina que piensa de esa manera y otra que piensa de otra”, argumentó Funes Ugarte.

Luego, Robertito reforzó su concepto sin rodeos en su cuenta de Twitter con un mensaje contundente: “Para los que me rompen las pelotas con lo Susana y su ida a Uruguay, que cada cual haga lo que le parezca mientras no infrinja la ley ni dañe a terceros. ¡¿Por qué no me soban la quena?! ¿Y adivinen qué? Las ofensas y agresiones hacia mí, han sido en un 97% de mujeres”.