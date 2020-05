La dolorosa frase de Fede Bal en plena lucha contra el cáncer: "Si muriera..."

Tras concluir con la primera etapa de su tratamiento, específicamente con las sesiones de rayos, Fede Bal sigue realizándose quimioterapia, en medio de su lucha contra el cáncer.

En una nota a la revista Hola! Argentina, Fede confesó estar preparado para lo que venga. "Quiero vivir mil cosas más, me gustaría ser padre, formar una familia. Pero si muriera, me daría paz pensar en que tuve una vida maravillosa: no me privé de nada", expresó con entereza.

Y agregó: "Tengo una relación rara con Dios. El cáncer me llevó a plantearme si no estaba pagando algo por haberle hecho mal a alguien alguna vez. Visité al padre Ignacio a Rosario, siendo yo judío. Fue una experiencia extrema que me abrió la cabeza".

Sobre el día día de su lucha dijo: "Al principio tuve un poco de miedo de morir. Pensar cómo el cáncer iba a afectar mi vida, si iba a poder tener hijos, o si iba a tener la bolsita que tuvo mi viejo de por vida... Me asaltaron ese tipo de preguntas. A todos los que amo se los dije, pagué deudas, pedí perdón a algunas de mis ex y siempre trato de transmitir mensajes positivos".