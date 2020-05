Filosa escena de celos y advertencia de Brancatelli a Alberto

Este martes, Yanina Latorre dio a conocer que chatea amablemente con el presidente Alberto Fernández. En medio, de la repercusión por el intercambio de mensajes entre la panelista de LAM y el mandatario, se dio un particular intercambio en el programa Intratables.

Paulo Vilouta le consultó irónicamente a Diego Brancatelli: "Yo te hago esta pregunta, teniendo en cuenta como nos movemos todos acá ¿vos molestás al presidente para preguntarle como se llena un permiso para entrar a la ciudad? ". A lo que su compañero de panel le respondió algo celoso: "Por lo menos le contesta, yo me canso de escribirle y a mi no me responde".

Y Brancatelli sorprendió al redoblar la apuesta con una llamativa advertencia: "El Presidente le contesta a Yanina Latorre y a mí no. Hago dos cosas: o me pongo una peluca rubia o lo puteo", alertó y recibió como respuesta de Fabián Doman: "Podés hacer las dos cosas".