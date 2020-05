Natalie Weber agitó las redes con un filoso dardo a la China Suárez

La controversia alrededor de las maquinitas faciales y su sistema piramidal, llega ahora a un particular dardo que terminó lanzándole Natalie Weber a la China Suárez.

“No quiero vender ninguna ‘maquinita’ para la cara. Gracias”, había manifestado la China, en un intento por desligarse de este tema. Sin embargo, Cinthia Fernández mostró en Twitter imágenes de la actriz realizando un tratamiento facial con un elemento de acero inoxidable.“No hay que tirar mala leche a los colegas porque todos estamos trabajando y (para) mucha gente que no es del medio también es su trabajo extra”, atacó la panelistta de LAM.

Entonces, la China, para dejar todavía los tantos más claros dijo: “No me rompan más las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca. Y las cosas que uso para la cara ni las vendo, ni recibo comisión, ni recluto gente. ¿Así o más claro?”

No me rompan mas las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca. — Eugenia Suarez ? (@chinasuarez) May 24, 2020

Y LAS COSAS QUE USO PARA LA CARA, NI LAS VENDO, NI RECIBO COMISIÓN, NI RECLUTO GENTE. ASÍ Ó MÁS CLARO? — Eugenia Suarez ? (@chinasuarez) May 24, 2020

El punto que es que Weber usó sus redes sociales para promocionar la máquina y una usuaria le envió un mensaje contundente: “No le llegás ni ahí a la China Suárez”.

Natalie Weber le respondió con un fulminante dardo que comentaron este lunes en Intrusos. “No cierro los comentarios, bebita. Gracias a Dios que no llego a la China. No me coj… marido ajeno ni rompo familias”. La escandalosa respuesta levantó un agitado revuelo en las redes.