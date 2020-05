Tras la suspensión de Marcela Tauro, cómo será su futuro en "Intrusos"

Suspendida en Intrusos, Marcela Tauro se refugia en la radio. Cada mañana, la periodista participa en el programa con más rating de toda la FM: El club Del Moro, en la 100.

A la salida de la emisión de hoy, Tauro charló en exclusiva para la revista Paparazzi y contó que todavía no habló con Jorge Rial, y que tiene que juntarse con el canal para saber si vuelve al ciclo el lunes o no.

De esta forma, la periodista habló por primera vez del escándalo que derivó en su salida momentánea del programa de América. "Yo estoy bien, trabajando. Todavía no hablé con Jorge. ¿Si vuelvo el lunes al programa? Eso lo tengo que hablar con el canal. Me estoy yendo antes de la radio porque tengo que ir al médico. Cuídense", aconsejó.

Recordemos que esta semana se generó un verdadero escándalo en Intrusos mientras abordaban la polémica del doctor Ruben Muhlberger y sus tratamientos estéticos.

Como invitado estaba el ex recepcionista de la clínica, quien acusaba a Muhlberger de todo tipo de barbaridades. Sentado al lado suyo lo acompañaba su abogado. En un momento, Tauro interrumpió su relato para decirle que a ella le estaban pasando una información acerca de "ciertos manejos" incorrectos del empleado con el dinero de la clínica.

La situación se tornó incómoda cuando Rial le pidió a Tauro que revelara la fuente de esa acusación. "No, yo no voy a decir quién me lo dijo", se defendió Tauro. Entonces, Rial volvió a la carga. "Mirá, si yo estoy dando todos los nombres, también los tenemos que dar todos", le respondió el conductor. "Vos sabés que yo no voy a revelar mis fuentes, pero mis informaciones son creíbles", retrucó Tauro.

"Tauro, si no vas a dar los nombres de los que te dicen esas cosas, no digas nada", cerró Rial ante el silencio de su panelista, quien siguió el resto de la charla con la mirada totalmente perdida. Fue el comienzo de una situación que derivó en la suspensión de la picante periodista.