Pampita destrozó a Benjamín Vicuña con un elocuente posteo

Benjamín Vicuña realizó una nota por Instagram live con la periodista chilena María Luisa Godoy, y se refirió a cómo está atravesando este tiempo de aislamiento en nuestro país.

“Llevó sesenta y seis días en Buenos Aires y no se puede pisar la calle ni salir y lo hemos tomado con mucha responsabilidad. En un principio, las primeras dos semanas, este decreto fue muy estricto y supuestamente los chicos (Bautista, 12, Beltrán, 7, y Benicio, 5) tenían que estar con su mamá, pero la mamá también habló conmigo y me dijo `Mirá, estoy superada por esta situación´, porque entendemos que no se puede tener gente que te ayude ni niñeras ni nada”, detalló chileno.

Tras la repercusión de esa nota, Pampita realizó un elocuente posteo en su cuenta personal de Instagram, con destroza los conceptos de su ex.

La imagen muestra el intenso itinerario con los horarios de las clases online de los chicos y le agradeció a su actual marido toda la ayuda que recibe de él: “Cuando veo esto, pienso… menos mal que lo tengo a él. Gracias @robergmoritan”.