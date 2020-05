¿Marcela Tauro renunció a Intrusos y se prepara para debutar en otro programa?

Marcela Tauro y Jorge Rial protagonizaron hace unos días un fuerte cruce en vivo, y ahora según dio a conocer Ángel de Brito, la periodista renunció a Intrusos y se encuentra la espera de una reunión con los directivos de América.

Desde el programa, sostuvieron que la ausencia de la panelista se debía a la rotación de personal durante la crisis sanitaria que azota al país y al mundo.

Sin embargo, el conductor de LAM esgrime otra veresión: “Estuve averiguando el tema real. Lo que pasó es cierto, estaba estipulado que sea el día de la reincorporación de Débora D'Amato. Que vuelva no le importó a nadie, no lo digo despectivamente, pero sí que desaparezca la que discute. Hablé con la gente de América, con los directivos, y me confirman que eso es cierto”, comenzó el conductor en El Espectador, su ciclo radial en la AM 950.

Y agregó: “¿Qué dirá Tauro? Le pregunté, vamos a la fuente, le escribí a Marcela esta mañana y lo que me dice puntualmente es que ella no habló con nadie. Le pregunto si vuelve el lunes o en la semana, y me dijo 'la verdad, no hablé con nadie. No sé'. No habló con nadie de sus compañeros ni la producción, pero hoy tiene reunión con el canal para ver cómo es su vuelta o su no vuelta".

Y finalizó: "La gente de América me dijo que después de la discusión, fueron al corte, siguieron hablando del tema. la discusión fue más caliente porque ella se sintió desautorizada por Jorge y un desprecio por su información, además del toreo por saber quién era el que le contaba. En el corte, siguió la discusión y dijo que renunciaba. 'Renuncio al programa', dijo, vieron que Tauro es chispita y calentona. Eso fue lo último que se supo, se fue a la casa y no se habló más del tema. Hay que ver qué pasa ahora".

Dado que Tauro tiene contrato con América, las opciones que se barajan de momento estarían reducidas a su continuidad en el histórico programa de espectáculos, o bien su pase a otro ciclo del mismo canal.