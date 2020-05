Un vendedor de huevos vaciló a Nicole y ella defendió a las gallinas

Este jueves, Nicole Neumann se sumó al móvil que realizaron en "Nosotros a la mañana" por el tema del incremento en el precio y la venta de los huevos.

"Estos son los huevos, fijate el color de las yema", mostró el cronista del ciclo, señalando los huevos que se venden en esa localidad. Al ver las imágenes, Nicole expresó emocionada: "¡Bien, de gallina feliz!".

Sobre la cuestión de las yemas, Tomás Dente acotó: "El color de las yemas hablan de que a las gallinas las alimentan con carotenoides, que son grandes propiedades nutricionales, y hacen que varie el color de las yemas ".

"De gallinas feliz, en libertad y libre de hormonas. Comen comida natural y viven libremente y felices", agregó la modelo luego de la información que brindó el periodista. Sin embargo, Andrés, el señor que se encontraba en el móvil, le retrucó: "Sí, no sé si tan felices pero sí...". Tras sus palabras, la panelista le preguntó: "¿Por qué no?".

"No sé, habría que hablar con el psicólogo de las gallinas", bromeó el señor entre risas. Pero a Neumann no le gustó nada su comentario y se lo hizo saber. "Es una forma de llamar a las gallinas que viven libres de jaula. El que vive en libertad vive feliz, y que el no, no", finalizó.