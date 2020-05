De no creer: Esta es la canción que le censuraron a Luis Miguel

El cantante y productor musical mexicano de 50 años, Luis Miguel, se encuentra en nuevo apogeo de su exitosa carrera musical. Hace apenas unas horas Netflix confirmo la fecha de la segunda temporada de la serie “Luis Miguel”.

Con un divertido video protagonizado por el actor Diego Boneta los fanáticos de LuisMi y la serie ya saben que tendrán que espera hasta 2021 para poder disfrutar de la historia de uno de los artistas más importantes de Latinoamérica. La demora se debe al contexto mundial en el que nos encontramos inmersos.

La de la actualidad no es la primera traba que sufre Luis Miguel en su carrera, ya que en el año 1983 tras el lanzamiento de la canción “Decídete” y su posterior éxito en el público adolescente, sobre todo mujeres, los padres se veían horrorizados con algunos de los fragmentos de este tema, aludiendo que era muy atrevida. Fue tanta la repercusión en la sociedad que el tema original fue censurado y reescrito para poder volver a ser escuchado en las radios y demás medios de comunicación.

“Nos quedamos solos, todos se marcharon, y en mi cuarto había luz en un rincón. te quité el vestido, te besé en la boca, pero no quisiste darme todo una vez más. Decídete, yo sé bien que es la primera vez, para mí también es nuevo y quiero que sea contigo, decídete, no me tengas más así amor, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte, decídete” era la estrofa original de esta emblemática canción.

“Nos quedamos solos, todos se marcharon, y en mi cuarto había apenas luz en un rincón, te besé en la cara te besé en los labios, tú sentiste miedo y me miraste sin hablar. Decídete, no lo dudes más decídete, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte, decídete, simplemente amor decídete, y volemos hacia mundos lejanos los dos de la mano, decídete” fue la versión final y modificada de la canción de Luis Miguel que en ese entonces tenía tan solo 13 años.