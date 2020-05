¿Poca higiene? la rutina capilar de dos Kardashians da mucho de qué hablar

Definitivamente el contexto en el que nos encontramos en la actualidad a fomentado muchos cambios en nuestras rutinas, sobre todo las que se refieren al cuidado estético de nuestro cuerpo. Las Kardashians no han sido la excepción

El clan Kardashian es sin duda uno de las familias más populares y exitosas del momento, las integrantes de este grupo son claras marcadoras de tendencia, unas verdaderas influencers.

A través de una transmisión en vivo protagonizadas por Khloé Kardashian y Kourtney Kardashian han develado una nueva rutina para el cuidado del cabello y la compartieron para sus millones de seguidores. "Que sepas que te pareces mucho a mí tocándote tanto el pelo", le dice Khloé a Kourtney, a lo que ella responde: "¿Sabes por qué? Se me quedó así después de ducharme, dejarlo secar y dormir con él. ¡Ni siquiera me lo he peinado hoy!" fue el comienzo del controversial tip de las hermanas.

Luego la propia Kourtney Kardashian afirmó que solo se está lavando el pelo con agua después de hacer ejercicio. Por su parte, Khloé Kardashian elige lavárselo en profundidad al comienzo de la semana y luego acudir al shampoo seco.

El cabello posee aceites esenciales que nutren y reparan el mismo de manera natural, al mismo tiempo de ayudar a la cutícula de la zona a regenerarse sin excederse de productos industriales.