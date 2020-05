Entre un gato y el bochorno: Nicole Neumann en el centro de la furia

La escandalosa entrevista que le hizo Nicole Neumann a la doctora Chinda Brandolino, quien se manifestó en contra de las vacunas y aseguró que la pandemia de coronavirus COVID-19 es falsa, destapó una furiosa polémica en las redes y en los medios, con miles de usuarios tratando de "irresponsable" a la modelo. Por ejemplo Jorge Rial, increpó a Nicole por promocionar a una "chanta".

A través de un video, la modelo hizo un descargo asegurando que lo expresado por la médica no coincide con su opinión. De todas formas, en ningún momento dió disculpas por haberle dado cámara a alguien que esgrime argumentos que van en contra de la ciencia y la salud.

“Hola, buen día. Bueno, se armó mucha controversia con mi entrevista a la doctora Chinda Brandolino, que fue la primera que vamos a hacer en Nicole en casa, pero les quiero decir y contar que esto no marca una postura mía. Hablo con políticos, médicos, gente de diferentes rubros, más allá de lo que yo piense o no. La idea es justamente abrirse a escuchar distintas opiniones, y después uno puede pensar igual o no. Yo misma puedo pensar diferente, pero justamente la idea es preguntar y escuchar distintos puntos de vista, diferentes opiniones sobre las cosas en la que uno después puede estar de acuerdo o no”, se excusó levemente Neumann.

“Fundamentalmente esa es la idea: entrevistas interesantes, con todos los tipos de vistas, los puntos de vista que tenga cada uno, y abrir la cabeza. Nada más, espero que las disfruten”, concluyó la inimputable conductora.

Además, en el programa "Nosotros a la mañana", Nicole protagonizó un particular blooper cuando su gato negro se le cruzó por la cara mientras ella hablaba de la polémica por las "maquinitas para la piel".