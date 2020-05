De terror: el espantoso momento que vivió Julieta Díaz en su casa

Julieta Díaz atravesó un particular momento de tensión durante la noche en su casa, junto a su hija Helena. La actriz relató desde las redes que un murciélago entró en su casa y entró en pánico.

Inquieta por la presencia del alado animal en su hogar, acudió a su cuenta en Twitter y pidió a sus seguidores: "Me ayudan con algo? Anoche se metió un murciélago en mi casa y no sé si salió de nuevo o está adentro. Buscamos por todos lados y nada. Estoy con mi hija y no sé qué hacer".

Me ayudan con algo? Anoche se metió un murciélago en mi casa y no sé si salió de nuevo o está adentro. Buscamos x todos lados y nada. Estoy con mi hija y no sé qué hacer. Necesito una agencia o un especialista que venga a casa, lo encuentre y lo saque — Julieta Diaz (@julietadiazok) May 19, 2020

Recordemos que Julieta confirmó hace unas semanas su separación del humorista gráfico Juan Matías Loiseau, más conocido como Tute, tras un año de noviazgo.