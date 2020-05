Susana mostró la vuelta de la perrita mordedora a su casa

Tras la polémica que se generó por haber devuelto a su cachorra al criadero donde la compró, Susana Giménez anunció en sus redes sociales que la perrita, Rita, regresó con ella.

"¡¡Volvió Rita!! Y ya está corriendo por todo el jardín", escribió la diva de los teléfonos en un posteo que acompañó con una foto actual de la cachorra de Vizla.

Recordemos que la conductora fue centro de críticas luego de contar en abril que tuvo que devolver a Rita porque la mordía mucho y la estaba lastimando. Sin embargo, a pesar de aclarar que la mascota iba a regresar con ella, la destrozaron en las redes y fuera de ellas.

La diva se defendió diciendo: "A mi me gustan más los perros que las personas y es imposible que yo haga una cosa así, nunca abandonaría un perro ¿Saben que? yo tengo esa raza de perro por que me encanta; pero también tengo un perro vagabundo, y voy a tener el perro que se me da la gana. En mi barrio no hay perros callejeros, pero cuando me guste alguno lo adoptaré".