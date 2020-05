¿Reconciliación en camino? Los pícaros mensajes entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo

A Jimena Barón y Daniel Osvaldo se los ve cada día mejor. Los padres del pequeño Morrison, que fueron pareja entre 2013 y 2015, parecen haber dejado atrás sus diferencias y polémica separación para mostrarse cada vez más cómplices en las redes sociales.

Este domingo, el futbolista publicó un video en Instagram donde está con Gian, su hijo mayor, de otra relación, y con Momo, el hijo que comparte con la cantante. El jugador de Banfield escribió: "Osvaldo's Band . Qué hermoso es poder compartir estos momentos con ustedes. Los amo".

Recordemos que Momo está pasando la cuarentena con su papá y, obviamente, su mamá lo extraña y lo ha hecho saber en las redes. "No puedo competir con la casa de mi ex, por ende, mi hijo no quiere volver a mi casa porque no tengo pasto, ni metegol, ni pool, ni una mierda".

Pero esta vez Jimena lo expresó comentando el propio video de Dani Stone: "Muy pop los arreglos de ese niño! Me morí. Ya voy a unirme a la banda lo extraño demasiado". El mensaje no pasó inadvertido para Dani, que, rápido de reflejos, le replicó a su expareja: "Te faltó una 's' en la antepenúltima" . Esto dio para pensar entre los ex podría haber algo más que solo buena onda.

Osvaldo y Jimena se mostraron juntos el 10 de marzo en el cumple de seis de Momo. En ese momento, el futbolista publicó una foto junto con su hijo y su expareja, con el mensaje: "Tu felicidad es la nuestra hijo. Te amamos", escribió Osvaldo junto a un corazón, a lo que Jimena puso un Me Gusta.