Brenda Asnicar puso en su lugar a un hater con una respuesta tremenda

Brenda Asnicar compartió en sus redes sociales una foto junto a Charly García, acompañada del siguiente epígrafe: “Hace un año tomando whiskicito con mi colega presentando nuestro tema juntos en #VOSSOSDIOS mi primer disco”.

Algunos usuarios intolerantes, se burlaron de Asnicar por considerarse colega de Charly. De hecho, un joven comentó: “De Charly García conocemos, entre otras composiciones, Bienvenidos Al tren, Confesiones de invierno, Cerca de la revolución, No me dejan salir. ¿Qué hit metió la ex de (Carlos) Tevez de su autoría?”

La cantante respondió de una forma que la volvió tendencia en Twitter: “Mirá pedazo de pet... atómico. Yo no soy “LA NADA DE NADIE”, soy Brenda Asnicar. Empecé a trabajar a los 11 años cuando vos seguro te comías los mocos. Aguante Charly que banca, motiva y saca lo mejor de mí. Como diría Charly: “vos no sos lindo”. AGUANTEN LAS MUJERES EN LA MÚSICA”.