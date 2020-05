“Si me pides que volvamos, volveré”, la frase de Yatra a días de romper con Tini

View this post on Instagram

@sebastianyatra @tinistoessel #sebastianyatra #tinistoessel #sebastini #yatra #yatrayatra #tini #sebastini #yatrini #sebitas #tinita #teamyatra #teamtini #foreveryatra #forevertini #forever #Amor #Love #Cristina #Oye #cristina #QuieroVolver #Love #Colombia #Argentina #tinistoessel #yatrini #sebastini #ud83eudd70