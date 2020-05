¡Implacable! Mariano Caprarola, durísimo con Ivana Nadal: "Está al borde de ser...”

View this post on Instagram

Este vu00eddeo se lo quiero dedicar con todo mi amor a aquellos que todavu00eda NO SE ANIMARON A SER FELICES. Tomate estos minutos y dedicatelos si es que cada vez que ves un vu00eddeo mu00edo o algu00fan post, te genero BRONCA, o pensas que u201cME PEGO LA Mu00cdSTICAu201d ... Amo que me haya pegado la mu00edstica. Estoy descubriendo lo mu00e1s hermoso de la vida. No lo veas como algo RARO, vos podes vivirlo. No veo lucesitas de colores, ni creo que todo es perfecto. Al contrario, es lo mu00e1s imperfecto que puede ser y eso lo hace MEGA ESPECIAL. Es la vida. Con su amor y su odio, con su felicidad y su tristeza, con cada una de nuestras palabras y pensamientos que emanamos y enviamos al universo. ESO FORMA NUESTRA VIDA, y es hermosa para VIVIRLA, no para CRITICARLA. Deja el odio, rencor, envidia y celos de lado. Abri tu ALMA (que es tu esencia) y deja entrar el amor, la paciencia, el perdon y la aceptaciu00f3n. VOS PODES. El cambio es ahora y es un trabajo CONSTANTE. CONSTRUu00cd TU MEJOR VERSIu00d3Nud83dude0du2728