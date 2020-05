Más de 27 operaciones: El argentino que hizo de todo para ser igual a Ricky Martin

Si bien en su trayectoria de más de 25 años Ricky Martin ha conseguido fanáticos en todo el mundo, la historia de Fran Mariano es muy singular, pues el joven se ha hecho más de 27 operaciones para lucir igual al cantante de “Livin’ la vida loca”.

Según él mismo cuenta todo comenzó en 2010, cuando empezó su transformación en quirófano luego de haber participado en un programa para perder peso, pues Fran llegó a pesar 176 kilos. Bajar 90 kilos no fue suficiente y fue allí cuando inició con las operaciones:

"Cuando me decían que tenía un aire a Ricky Martin me lo tomaba como un chiste pero me empecé a hacer unos retoques y el parecido se hizo más grande y me lo decían todos. Ahí pensé 'bueno, genial, si vamos por eso, vamos por todo'"

Relata que hasta el momento tiene más de 27 operaciones y aunque su trabajo no tiene nada que ver con el mundo artístico (se desempeña en el sector de redes de una empresa de comunicaciones) asegura que una de sus mayores satisfacciones es que le digan lo bien que se ve.

"Tengo más de 27 cirugías. Cuando me operé los glúteos me dolía todo, estuve 20 días boca abajo y la cola me quedó deforme. Voy a ser honesto, me importa mucho lo que opine el resto. No hay nada que me dé más placer que me digan 'qué lindo que estás'. Casi toda mi vida estuve en un cuerpo que no quise estar".