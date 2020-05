Furiosa carta de despedida de Paulo Londra

Paulo Londra inició hace meses el trámite para desvincularse de la discográfica Ovy On The Drums. El comunicado de prensa detalla a través de un texto personal de Londra el vínculo que lo unió al sello del colombiano Daniel Oviedo, con quien tenía un contrato de exclusividad y por qué decidió disolver ese lazo.

“Confié en ellos, rechacé otros contratos porque decían que no eran lo mejor para mí. Estaba entusiasmado, pensé que todo lo mejor posible estaba por venir. Les dije que nos llamemos `Big Ligas`, porque vamos a crecer tanto independientemente que nos van a admirar”, desparó Londra

Y agregó:: “Siempre querían aparecer en los videos, siempre me decían qué decir, yo no podía decidir nada. Ellos se ponían delante mío y recibían todo de otros artistas, otras propuestas y a mí nada me llegaba, ni me enteraba o sólo me enteraba lo que ellos querían. Fue muy frustrante”.