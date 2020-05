Alberto Fernández, artistas y miembros del espectáculo despiden a Sergio Denis

View this post on Instagram

Que dia tan triste! Me duele el corazon ud83dudc94 no hay palabras para una perdida como la de Sergio Denis. He bailado y cantado tus canciones sin parar! Me volvia loca cuando las escuchaba en las fiestas, y me siguen volviendo loca hasta el dia de hoy. Voy a seguir bailando y cantando tus canciones y recordandote siempre! Fuiste una persona tan atenta, simpu00e1tica y generosa! Que pena que te hayas ido asi! Te voy a recordar siempre u2764ufe0f