¿Rocío Marengo tuvo un romance con Alejandro Fantino?

Miriam Lanzoni insinuó en el programa "Bienvenidos a bordo" que Rocío Marengo tuvo un romance oculto con Alejandro Fantino. La mediática, que también estuvo en el mismo ciclo, desmintió la versión y alegó que sólo fueron muy buenos amigos.

Mientras los rumores siguieron creciendo, Marengo decidió aclarar los tantos en Hay que ver . "No paso nada. Con Ale trabajé cuando tenía 19 o 20 años, era muy chiquita. Fue un buen compañero, un divino. Él en ese momento tenía otra novia, era un sex symbol y todas querían salir con él. Las chicas se me acercaban para conocerlo".

Y agregó: "La verdad que con Ale no salí. Yo soy muy chapada a la antigua, el hombre me tiene que encarar, no soy de ir yo al frente".

Finalmente, sobre su relación con el empresario Eduardo Fort . Marengo aclaró que no suele hablar de su vida privada: "Estoy muy bien, muy contenta. No es que estábamos ocultos, elegimos no exponernos públicamente para que el medio no opine pero tenemos una relación normal".