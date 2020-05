Lopilato, sobre las versiones de violencia de Bublé: "Tontita no soy"

Luisana Lopilato hizo un contundente descargo contra un especialista que habló en televisión de las supuestas actitudes violentas de Michael Bublé en las transmisiones en vivo que compartía la pareja.

“Me tuve que bancar ver a personas que iban a analizar mi cuerpo. ¿Cómo no querés que esté nerviosa adelante de 50 mil personas mirándome, comentándome cosas todo el tiempo y hablando de un tema del que no soy especialista?”, explicó entrevistada en Intrusos Lopilato.

"Entonces, los que están atrás de la computadora contestando, comentando y pensando que es un chiste; les digo que no es un chiste. Así que sí, me duele y me dolió”, agregó.

Sobre cómo tomó esas acusaciones señaló: "También leía cosas como, ah, ella cree en Dios, es tontita. Seguro se calla. No. Yo tontita no soy. Ni tampoco me voy a callar si me pasara una cosa así. Sé perfectamente dónde tengo que ir. Y Mike tampoco lo permitiría".

La respuesta de Luisana Lopilato defendiendo a Michael Bublé fue en gran parte en referencia a las declaraciones de Marcelo Solá, especialista en comunicación gestual, en Confrontados cuando analizó una transmisión y dijo que “este video es para hacerse una panzada, es realmente interesante porque tiene de todo. A mí me llama la atención cuando ella dice en una parte 'me pone muy contenta' y en su rostro no se refleja felicidad. No veo nada de emociones en su rostro. Veo que aprieta fuerte las manos, la veo tensa y nerviosa, y la veo obligada a decir esto”.