Emily Ratajkowski mostró en Instagram su lado intelectual ¡OMG!

Emily Ratajkowski ​es una modelo, empresaria y actriz estadounidense que nació en Inglaterra y que con el paso del tiempo se convirtió en una de las mujeres más bellas del mundo.

Por su parte en la pantalla grande participó en grandes películas de Hollywood como lo es por ejemplo una que protagonizó junto a Zac Efron llamada "We Are Your Friends".

En tanto que además su fama se alimentó cuando formó parte del video musical de la canción "Blurred Lines" de Robin Thicke y Pharrell Williams.

En tanto que recientemente en sus redes sociales, principalmente en su cuenta de Instagram dio a conocer su lado más intelectual donde se la ve leyendo y trabajando desde su hogar.

Sin dudas los seguidores que tiene en su cuenta no tardaron en reaccionar ya que hasta el momento la publicación tiene más de un millón de like y miles de comentarios.