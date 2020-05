El inesperado mensaje de Mica Viciconte a Flor Vigna

Mica Viciconte y Flor Vigna mantienen una disputa tras su participación en Combate, el programa que las vio nacer en la televisión. Luego, todo continuaría cuando participaron en el Bailando.

Ahora, parece ser que las diferencias están saldadas. La que dio el primer paso fue Viciconte a través de su cuenta de Twitter: "Fuimos competidoras y rivales al mismo tiempo. Una aprendió de la otra y ambas creo que estamos agradecidas a esto que arrancó como un juego. Quién lo diría, ¿no?".

Fuimos competidoras y rivales al mismo tiempo. Una aprendió de la otra y ambas creo q estamos agradecidas a esto que arranco como un juego. @flor_vigna #combate quien lo diría no jajaj pic.twitter.com/E0GTvqUdeb — Mica ViciconteuD83CuDF0A (@MicaViciconte) May 12, 2020

Tras ver el mensaje, Vigna sorprendió con su respuesta: "Totalmente! Opuestos complementarios. Suena raro, pero fuiste muy importante en mi vida. A seguir creciendo y aprendiendo de cada capítulo de esta loca vida @MicaViciconte".

Totalmente!Opuestos complementarios. Suena raro,pero fuiste muy importante en mi vida. A seguir creciendo y aprendiendo de cada capítulo de esta loca vida @MicaViciconte https://t.co/q3Xe3HRkDc — Florcita (@flor_vigna) May 13, 2020

"No sé si podemos forjar una amistad, pero sí compartir un café y terminar riéndonos, porque somos dos pibas sanas. Hoy tenemos buena onda, crecimos y estamos contentas, porque nos va muy bien a las dos. A Mica le tengo que agradecer que me hizo crecer mucho, porque en Combate tuve que enfrentarme unas cuantas veces a su personalidad fuerte, y logré ver que eso me ayudó a pelear por las cosas que quiero", había manifestado hace un tiempo atrás Vigna en una entrevista con revista Gente.

Por su parte, Mica había definido a Flor como a una persona a la que "le falta carisma" y que cuando discutía con ella "se hacía la pobrecita". "Yo llego trabajando al medio, no dando lástima, a mí eso no me gusta", sentenció en su momento.