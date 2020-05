Sebastián Wainraich: "El éxito de Casi Feliz es una alegría que no esperaba"

Desde su casa, haciendo una nota atrás de la otra, un Seba Wainraich distendido contó todo a MDZ Radio sobre el éxito en Netflix de su serie “Casi feliz”. ¿Habrá segunda temporada? Hablamos del trabajo de los artistas, el tan bien puesto título y mucho más.

A punto de preparar unas hamburguesas con puré y habiendo lavado los platos por tercera vez en el día, con un tono alegre que denota la felicidad de estar pasando un gran momento; Seba Wainraich charló en exclusiva en el programa "No Tan Millennials".

¿Sabías qué hiciste feliz a mucha gente con esta serie en este contexto tan particular?

Es una alegría que no esperaba tener. Todo el equipo y yo estábamos muy contentos por cómo había quedado. Sabíamos que iba a tener repercusión por la plataforma brutal que es Netflix, pero no nos imaginamos que hasta la crítica iba a ser tan unánime. Esperábamos que nos pegaran un poco más.

Que buen director es Hernán Guerschuny, con una impronta a la americana para hacer comedia sin tanto costumbrismo

Creamos el mundo de esta serie, el mundo de este personaje con Hernán. Estamos muy contentos con el tono que le queríamos dar y le dimos. Yo tenía que ser el guionista por la cercanía que tengo con ese personaje y con la radio. Él con toda su dirección le agrega su magia. No hay una sola mala actuación, en parte por el talento de cada uno de los artistas pero sobre todo por Hernán de saber decirle a cada actor y actriz exactamente lo que necesita el la serie. Muchas veces van a las series a hacerse los cancheros y los graciosos y acá no.



Que perfecto es el nombre de la serie, ¿quién lo puso?

El título lo puso un productor: Alejandro De Gracia, el que nos convocó a Hernán y a mi. Teníamos miles dando vueltas y cuando salió “Casi feliz” hubo unanimidad.

¿Se viene la segunda temporada?

Yo ya me senté a escribir. No está confirmada y yo no me meto en esas cosas. Soy guionista y actor, eso ya es un montón. No me imagino un rodaje cercano en el tiempo, no solo por lo económico sino también por la cantidad de gente que reúne algo así.

¿Está todo parado a nivel mundial y nacional, cómo ves el futuro del mercado audiovisual y de entretenimiento?

La verdad es que no tengo idea. Veo que hay ideas de hacer comedias por Zoom y cosas online. Me parece que eso está buenísimo para generar algo de laburo. Me parece que todo esto potenció el problema que ya tenía la industria en Argentina. Me parece que en la lista de prioridades esto está último. No tengo idea, no se que decirte. Las plataformas de afuera tendrán mucho peso acá y espero que sean solidarias con las productoras de Argentina.

Que buen momento para meter la serie y al mismo tiempo que complicada la continuidad...

Fue casual, se terminó de grabar hace un año. Cae como una gota en el desierto. El rodaje fue dos meses, dos meses de preproducción y de post producción. Fueron 5 o 6 meses. Pero hay una falsa idea de que los artistas son todos millonarios y no es real. Es algo obvio, pero no es real. Hay una base de artistas que labura siempre pero nunca hay trabajo para todos, por eso hay mucha gente independiente. Hay mucho talento en este país. Pero no a todos les alcanza para vivir.

¿Estás mirando tele?

No, la verdad que no estoy viendo tele. No es una postura. Es porque estoy haciendo mucha prensa, estoy con la radio y mucho con mis hijos. Las tareas de ellos y las cosas domésticas. No encuentro tiempo. Trato de no sobre informarme para no volverme loco. Me parece un mundo irreal. Ver este mundo por tele es raro, pienso en los periodistas que están afuera, quien los maquillará, como será todo.

Escuchá la nota completa al protagonista del éxito de “Casi feliz”

Una serie con un gran elenco: Sebastián Wainraich, Natalie Pérez, Hugo Arana, Adriana Aizemberg, Santiago Korovsky, Juan Minujín, Rafael Ferro, Carla Peterson, Julieta Díaz, Peto Menahem, Pilar Gamboa, Adrián Suar, Valentin Oliva (Wos), Dalia Gutmann, Gustavo Garzón, Malena Ratner.