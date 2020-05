Amenazaron de muerte a Michael Bublé: la palabra de Luisana Lopilato

Tras defender a su marido por las acusaciones de supuesta violencia de género y maltrato por algunos gestos de él hacia ella en las transmisiones que hacían en vivo en Instagram, Luisana Lopilato mantuvo un extenso diálogo con Intrusos y volvió a hablar sobre el vínculo de amor que la une a Michael Bublé: "No le quiero dar tanta importancia a este tema, son acusaciones de personas que no me conocen, ni a mi entorno, ni a mi familia. Mike esta todo el tiempo fijándose como hacerme mas feliz y no lo digo por creerme mil, es así. Él es un caballero".

En medio de la nota , Luisana le confesó a Jorge Rial una situación horrorosa: "En algún momento sentí y siento miedo. No sabes la cantidad de gente que me mandó fotos con armas diciendo que lo iban a matar a Mike cuando llegue a la Argentina. Me mandaban fotos con navajas diciendo que le iban a cortar los dedos. Decían que le iban a poner una bomba. 'Cuando llegues a la Argentina esperanos en el aeropuerto que te vamos a hacer una golpiza' , mandaban"-

Y la actriz agregó: "Mis amigos, familia me dicen tranqui no lo van a matar, pero bueno no es nada lindo que te amenacen de muerte. Tengo millones de amenazas, por supuesto que lo más lindo tapa todo esto, pero me da miedo por mi familia. Soy argentina, es mi país".

Consternada subrayó: "Esta familia sufrió mucho, ya lo saben, no tengo tiempo para esto . En mi casa hay amor, y nada más. Yo voy a buscar a Noah con sus compañeros y a veces los traigo a casa, porque amo ver la casa llena de amor, de risas, esta familia es así".

Con respecto a cómo tomó Bublé los mensajes amenazantes, Lopilato comentó: "Mirá, Mike ama Argentina , ama estar conmigo allá cuando voy a trabajar y acompañarme, para él son vacaciones, le encanta los amigos que tiene en Argentina y obvio lo recibió con dolor".