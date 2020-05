¡Madre mía! Rita Ora se abrió la blusa y mostró todo

Rita Ora es una de las cantantes más importantes del momento y esto se debe a que tiene una voz que cautiva a millones de personas en todo el mundo.

Actualmente la está rompiendo con su más reciente tema llamado "How To Be Lonely" que fue lanzado en el mes de marzo y que hasta el momento cuenta con más de 5 millones de reproducciones en YouTube.

Además por lo que se puede apreciar en sus videos musicales es que Rita es una excelente actriz ya que interpreta de gran manera los personajes que realiza en los mismos.

Por otra parte la famosa cantante es dueña de una belleza espectacular y esto lo demuestra en las redes sociales donde postea fotos de ella que enamoran a todos.

En esta oportunidad en uno de sus más recientes posteos de Instagram se la puede ver a ella con la blusa abierta lo que generó que sus seguidores queden realmente atónitos.